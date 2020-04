LA STORIA

UDINE Pass digitali come salvacondotto anche per entrare al ristorante, palestre con accessi contingentati, termoscanner nei supermercati. Eccolo, il futuro che ci aspetta (più o meno) raccontato da chi, questo futuro, lo sta vivendo nel suo presente perché, nell'era buia del lockdown da contagio ci è già passato.

IL PROFESSIONISTA

«Devo dire la verità. In un certo senso non mi sono spostato perché mi sento più sicuro qui in Cina. Non che pensi che in Italia non sarei al sicuro. Ma viaggiare può essere molto pericoloso», aveva detto un mese e mezzo fa al Gazzettino Michele Lanari, 43 anni, di Aquileia, che nel Paese asiatico, scoperto nel 2012, ha scelto di mettere su casa e uno studio di architettura con un socio cinese, Arka design. Fatalità, proprio quel giorno, in Fvg, si registrava il primo caso di contagio da coronavirus, a Gorizia. Ma i numeri di Wuhan, allora, sembravano inarrivabili, per l'Italia. Poi, si sa com'è andata. «Allora, mi sentivo più sicuro in Cina. Non lo volevo dire, ma è stata una triste profezia», commenta oggi. A distanza di mesi dall'esplosione della pandemia in Cina, la vita è tornata ad una (nuova) quasi normalità. A cominciare dalle app di tracciamento, su cui punta anche il Friuli. «Ce ne sono diverse. Quella che conosco io e che c'è da circa un mese, funziona così: tu metti il tuo numero di telefono e il tuo nome. In alcune ti chiedono anche il passaporto. Credo che controllino le celle e così sanno se ti sei mosso da Pechino. Se non ti sei mosso, esce una sorta di certificazione digitale con la data, che ti chiedono quando entri in molti uffici e anche in diversi locali, oltre che nei luoghi pubblici. Senza questo pass, non entri». Un patentino di quarantena, in sostanza, che, nel caso di Pechino, vale quanto una patente di immunità, visto che «è stata sigillata» e ora il contagio sembra sotto controllo. I termoscanner sono ormai un oggetto familiare. «Al supermercato, all'ingresso, c'è una telecamera e vedi il tuo corpo su uno schermo con la rilevazione della temperatura».

IL CONFRONTO CON IL FVG

«A Wuhan non potevi uscire di casa, ma a Pechino non era proibito muoversi se non per poco. L'attività fisica non è mai stata vietata, neanche nei periodi più bui, ma sono sempre stati molto attenti agli assembramenti». In compenso, «ti controllano la temperatura ogni volta che entri in un palazzo o in una zona commerciale». La mascherina? «La portano tutti sempre negli spazi pubblici, negli uffici e nei supermarket. I guanti, invece, li suggeriscono, ma non sono obbligatori». Cosa pensa delle misure friulane, dallo stop alle corse (poi rientrato) all'obbligo di mascherina? «Possono sembrare sproporzionate, ma anche legittime nella circostanza. È impossibile controllare la via di mezzo. In Cina non esiste, ma in Italia sì: se lasci la gente andare a correre, poi vanno tutti fuori. In Cina, per mesi non sono mai usciti». Il lockdown? «C'è stato all'inizio, per circa due settimane. Qui la situazione ha cominciato a degenerare a fine gennaio. Adesso le aziende hanno ripreso a lavorare. Stanno riaprendo i cantieri. Il mio studio ha riaperto dal 20 febbraio, dopo un breve periodo di smart working. Quando il virus si è diffuso in Italia, per una settimana ci hanno chiesto di restare a casa. Ora si ricomincia a vedere anche traffico sostenuto». I primi a riaprire, «sono stati i negozi. Le palestre cominciano adesso. Un mio amico ci va, ma accettano 8 persone per volta e devi prenotare. Ero a bere un aperitivo e la Polizia è venuta a controllare che ci fossero meno di 12 persone». A suo parere «il lockdown è stato più soft rispetto a quello friulano. A Pechino hanno contenuto i contagi con un controllo capillare e puntuale. In Occidente non c'è un sistema così coordinato e così forte. Il più o meno che in Italia lascia troppo spazio al grigio nell'interpretazione delle regole, qui non c'è. Qui se dicono che si chiude, si chiude». Insomma, «possiamo dire che a Pechino le misure sono state più soft di quelle adottate in Friuli. Qui non si è mai impedito di fare attività fisica, ma fino a poco tempo fa il parco era controllato. Adesso stanno allentando la maglia. Teoricamente non puoi stare in più di due, ma a Pasquetta abbiamo fatto un picnic in 5 e nessuno ha detto niente. I cinesi sanno che non si potrà viaggiare per un po', così se la mettono via. Poi, in Cina, c'è una sorta di vergogna a parlare di ferie. Il concetto è che si lavora e basta. Un po' come nel vecchio Friuli». Ora «i cinesi sono preoccupati dal contagio di ritorno. Gli stranieri non possono entrare. Siamo blindati».

