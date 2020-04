Nessun pranzo da parenti per festeggiare la Pasqua, nessuna gita fuori porta in occasione della Pasquetta. Nulla di nulla. A ribadirlo è anche il Prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto che ieri in videoconferenza ha presieduto la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nella quale è stata appunto decisa l'intensificazione dei controlli. E dal momento che domenica e Pasquetta i negozi di alimentari saranno chiusi, l'unica giustificazione che sarà accettata per gli spostamenti sarà quella per ragioni di salute. Verranno così intensificati i controlli per le strade e con elicotteri e droni dal cielo per evitare che qualcuno decida di muoversi di notte, aggirare i posti di blocco e raggiungere così una seconda casa al mare dove poter trascorre il fine settimana di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo in riva al mare. Controlli rigidi anche a Cavallino-Treporti e Jesolo. «Non possiamo rischiare - spiegano i sindaci di Cavallino e Jesolo, Roberta Nesto e Valerio Zoggia - che i buoni risultati degli ultimi giorni vengano vanificati da qualche comportamento sconsiderato. Negli scorsi weekend, ci sono state delle persone sanzionate perché residenti fuori Comune ma che si trovavano nei loro appartamenti estivi».

