Pasqua blindata: Santo e Duomo sono i sorvegliati speciali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'allarme terrorismo diventa sempre più preoccupante in Italia. Così anche quest'anno sarà una Pasqua blindata nella città del Santo.Nei giorni di festa di questa primavera, come successo già a Natale, le forze dell'ordine, coordinate dal questore, rafforzeranno i servizi di vigilanza e di sicurezza nelle città turistiche, compresa Padova che, con la sua Basilica, attrae una gran folla di turisti e pellegrini da tutto il mondo per venerare Sant'Antonio. Agenti in borghese mimetizzati tra i fedeli e militari e poliziotti in divisa...