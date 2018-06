CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PASIANOÈ successo quello che ogni pilota teme in una carriera con la cloche in mano. La pista dell'aviosuperficie di Visinale è lunga 610 metri, ma il piccolo ultraleggero (un aereo che fa parte dell'aviazione generale) non è riuscito a frenare. Attorno alle 11 di ieri mattina ha provato ad azionare i freni dopo aver toccato terra con un atterraggio apparentemente perfetto, ma quando ha attivato i comandi il velivolo non ha risposto come previsto. Il prato della pista visinalese ha continuato a scorrere sotto il carrello e tutto a un tratto...