Pascal e la sua passione per il Grappa «Ci andavano a camminare assieme»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MADRECORNUDA Un luogo quasi perfetto per buttarci qualche cosa che non si vuole far trovare. A patto di conoscerlo. E chi è sempre stato di casa su quel versante del Grappa, i sentieri tra i boschi di Povo, Semonzo, Spezzamonte fin su in cima era Pascal Albanese. Sono i luoghi della Prima Guerra mondiale, da Valle della Giara fino al Sacrario, dove è ancora possibile trovare quei reperti della Grande Guerra di cui era un appassionato il 50enne compagno di Sofiya Melnik. Lo conferma la mamma di Pascal, Eliane, che ricorda l'interesse del...