(mf) Si apre la stagione estiva di Mom. Il segnale è la ripresa dei collegamenti verso le spiagge venete. Domani ripartiranno gli autobus e le corriere sulla linea tra Treviso e Jesolo. Sarà sempre necessario rispettare tutte le norme di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Ma si tratta comunque di un nuovo segnale di normalità. Per il momento l'orario dei mezzi, ribattezzati Jesolo Bus, resterà valido fino al 14 giugno. Per questo fine settimana e per quello del 13 e 14 giugno rimarrà infatti in vigore l'orario estivo festivo, adottato dopo lo scoppio dell'emergenza Covid-19. Dal 15 giugno, di seguito, entrerà in vigore l'orario estivo completo. Poi si vedrà in base a eventuali nuove indicazioni legate all'andamento dell'epidemia da coronavirus, che per ora sembra aver drasticamente rallentato la propria corsa. Sul tavolo ci sono diverse proposte che aprono a un allentamento delle misure anti-contagio a bordo dei mezzi del trasporto pubblico. Se fossero approvate a livello regionale e nazionale, Mom vedrebbe sostanzialmente raddoppiare i posti a disposizione rispetto ad oggi. Senza contare che cambierebbe tutto anche in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico a settembre. Intanto di procede così. Nel dettaglio, per i prossimi fine settimana sono state previste 33 corse tra Treviso e Jesolo: 16 dal capoluogo della Marca alle spiagge, dalle 7.15 alle 18.10, e altre 17 che faranno il percorso inverso, dalle 8.20 alle 19.50.

