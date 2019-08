CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PARTITA STRATEGICAMESTRE Entro il 2023 saranno sostituiti 200 dei 550 autobus oggi disponibili, oltre un terzo, dunque, dell'intera flotta oggi in servizio tra linee urbane ed extraurbane. L'azienda di trasporto guidata da Giovanni Seno ha impresso un'importante accelerata su una partita strategica, qual è quella del ricambio mezzi, mettendo sul piatto un piano d'investimenti da 60 milioni di euro, in parte autofinanziati e in parte attinti da fondi pubblici nazionali ed europei e distribuiti nel quinquennio a partire dallo scorso anno, per...