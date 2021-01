Una giornata di sole dopo oltre due settimane con il cielo grigio, umidità e qualche pioggia: vuoi non farti una bella partita di calcio, undici contro undici? Detto, fatto. Peccato che il Dpcm, con tutte le norme anti Covid-19 vieti espressamente ogni gioco di squadra, a meno che non si tratti di gare nazionali (vedi basket, volley e calcio), e che a livello dilettantistico si possa solo fare qualche corsetta, peraltro non troppo lontani da casa. Ecco, quei 22 ragazzi che sabato pomeriggio hanno deciso di farsi una bella partita di calcio, hanno violato tutte le regole che praticamente chiunque sta seguendo.

Lo ha scoperto la pattuglia della Polizia locale di San Donà che, al comando di Paolo Carestiato, hanno incentivato i controlli per evitare casi come questi o eventuali violazioni nell'ambito della somministrazione delle bevande.

Passando nei pressi del campo da calcio di via Pio X, hanno notato il gruppo di ragazzi intento a giocarsi la partita. Una volta che la pattuglia è stata vista, c'è stato un fuggi, fuggi generale.

Solo un ragazzo è stato bloccato: si tratta di un diciottenne residente a Musile (quindi ha violato anche il punto del Dpcm che vieta di recarsi in un altro Comune); per lui la sanzione di 400 euro. Lo stesso importo lo dovrà pagare anche il titolare di un bar di via Vizzotto. Ieri mattina i vigili lo hanno sorpreso mentre stava servendo da bere al banco ad un uomo di 60 anni (poi identificato). Da ricordare che in regime di zona arancione è possibile servire solo per asporto. Per il titolare, dunque, la multa da 400 euro, oltre alla chiusura del locale per cinque giorni. Sorte che era toccata ad un altro bar di via Garibaldi, che stava servendo due clienti il primo di gennaio, in piena zona rossa.

F.Cib.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA