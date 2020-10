IL CASO

FELTRE In questi giorni a fare scalpore in ambito sportivo (ma non solo), più che le partite giocate sono state quelle non disputate. La decisione di far riprendere i campionati di tutte le categorie, con tempistiche diverse, ma con le stesse regole definite e chiare, era stata presa ormai settimane fa, trovando la stragrande maggioranza di opinioni favorevoli da parte delle società, vogliose di tornare in campo.

NODI AL PETTINE

Le problematiche però si sono inevitabilmente presentate all'inizio effettivo delle competizioni, con una preoccupazione centrale che unisce tutto il calcio dilettantistico: per quanto bello lo sport rimane una passione, e la paura di dover passare 14 giorni in isolamento fiduciario in caso di contatto con un positivo (oltre che alle ovvie motivazioni sanitarie) ha già generato frizioni. I campanelli d'allarme si sono susseguiti tra tutte le categorie, portando infine domenica alla decisione del San Vittore, i cui giocatori si sono rifiutati di scendere in campo contro il Comelico per paura del contagio. La situazione contagi nella valle comeliana è tra le peggiori della provincia, tale da aver portato già a contromisure interne come la chiusura di alcune scuole, dei bar dopo le 22 e l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Nonostante ciò la formazione del Comelico si è presentata al match dopo aver seguito rigorosamente tutte le procedure e senza aver riscontrato alcun elemento con sintomatologia sospetta, ma questo non è bastato a rassicurare i calciatori avversari. Si va dunque verso l'assegnazione della vittoria 3-0 a tavolino per la formazione ospite, anche se per l'ufficialità bisognerà aspettare ancora: «L'arbitro ha compilato il referto dell'incontro ha commentato Orazio Zanin, presidente della Figc provinciale ora spetta al Giudice Sportivo emettere il verdetto, che arriverà mercoledì».

IL PRECEDENTE

In settimana si era lavorato per il rinvio dell'incontro, senza trovare però l'accordo tra le parti: «La Federazione può agire solamente in presenza di alcuni presupposti (un positivo o un sospetto tale) ha continuato Zanin - in caso contrario semplicemente non ci sono le condizioni. Se le due società fossero state d'accordo non si sarebbero posti problemi, ma è comprensibile la voglia del Comelico di scendere in campo dopo oltre 10 mesi di stop». La situazione crea adesso però un precedente pericoloso, come successo in serie A con Juventus-Napoli. Zanin ha quindi concluso: «A livello normativo non cambia nulla, senza casi dubbi non ci sono le condizioni per spostare le gare. Ogni società si prenderà le proprie responsabilità, senza giusta causa non si rinvia».

Pietro Alpago Novello

