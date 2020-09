PARTITA APERTA

MESTRE «La partita è ancora aperta, ora Brugnaro non è affatto sicuro di vincere al primo turno». Seduto a fianco della moglie Giuliana, non nasconde un cauto ottimismo Pier Paolo Baretta, mentre sul grande schermo allestito all'Officina del Gusto, vengono riportati i primi exit poll che indicano tra i due candidati principali sindaco di Venezia un distacco minore rispetto alla vulgata che dava già per scontata al primo turno la conferma del sindaco uscente. Ad urne chiuse i primi numeri disponibili indicano infatti Brugnaro ballare su una forbice che oscilla tra il 49,5 ed il 53,5% e Baretta tra il 29,5 ed il 33,5 % ed è proprio quel 49,5, ossia quel possibile pertugio che può portare il candidato sindaco del centro sinistra al ballottaggio, ad accendere le speranze di tutto lo staff di Baretta, riunito ieri pomeriggio nell'open-space che ospita il comitato elettorale della coalizione veneziana di centro-sinistra. «Durante queste poche settimane di campagna elettorale abbiamo battuto tutto il territorio ed è stato un crescendo - spiega Baretta- che viene confermato dai primi dati che emergono dagli exit poll, pur con tutta la cautela del caso». Exit poll che Baretta interpreta come un segnale politico preciso. «Si apre una pagina nuova per la politica veneziana, la città non è dominata da un solo uomo al comando ma c'è un evidente pluralismo che a Venezia resterà il dato più importante indipendentemente dall'esito delle elezioni. Se ci sarà il ballottaggio sarà un momento cruciale per la città, perché porrà gli elettori di fronte ad una scelta esplicita tra due programmi e due idee diverse di città, tra continuità e cambiamento e non c'è dubbio che quello che è stato messo in moto in queste settimane con una coalizione ampia e unita, ha acceso nuove speranze e liberato energie, tanto più di fronte ad un voto regionale che vede dominare la Lega di Zaia, che nell'alleanza con Brugnaro ha messo una pesante ipoteca anche su Venezia».

GRANDE RECUPERO

«Intanto abbiamo sconfitto il tanto ormai e dimostrato che non è cosi scontato che vinca Brugnaro malgrado la sproporzione di mezzi messi in campo dal nostro avversario durante questa campagna elettorale e le segnalazioni che abbiamo ricevuto sulle molte irregolarità avvenute ai seggi si sottolinea dallo staff di Baretta ed ora indipendentemente da quello che sarà il risultato finale, questo grande patrimonio politico deve essere capitalizzato perché è il segno di una rinascita del centrosinistra a Venezia». Tra vassoi di dolci e cesti di frutta, per discutere con Baretta sugli scenari possibili, ieri pomeriggio all'Officina del Gusto c'era anche Ugo Bergamo. «C'è un grande recupero della coalizione attorno a Baretta che si è consolidato giorno per giorno - osserva l'ex sindaco di Venezia e a questo punto il ballottaggio mi pare alla nostra portata. Credo che l'elettorato abbia bocciato la richiesta di Brugnaro di tornare ad essere il sovrano assoluto di Venezia , tanto più se all'interno della coalizione di centro-destra ci sarà una forte maggioranza della Lega e di Fratelli d'Italia».

GASPARINETTI

E all'uscita dei primi exit poll è arrivato, ieri pomeriggio, il anche commento di Marco Gasparinetti, candidato sindaco Terra e Acqua 2020. Lista civica che, secondo le proiezioni Rai, sarebbe sul podio (al terzo posto) raccogliendo il 3,5-5,5%. «Questi dati le parole di Gasparinetti vanno presi con la dovuta cautela. Festeggiare sarebbe prematuro. Ne prendo comunque atto con soddisfazione, pur avendo avuto solo due mesi e due giorni di tempo per far conoscere la mia candidatura». Sara Visman ha preferito invece non commentare gli exit poll Rai che la darebbero tra il 2,5 e il 4,5% dei consensi

