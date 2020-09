MESTRE Il rientro a scuola doveva partire il giorno 1, ma dei corsi di recupero c'è traccia solo nelle circolari pubblicate online sui siti degli istituti superiori mestrini. Documenti che hanno per oggetto le attività per gli studenti ammessi alla classe successiva con PAI (Piano di apprendimento individualizzato), predisposti dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe per gli alunni, in caso di voto inferiore al 6. Il Liceo Bruno Franchetti, con una circolare del 27 agosto ha informato che gli interventi di emergenza Covid-19 di manutenzione leggera a causa del numero elevato di scuole hanno subito ritardi, che hanno imposto di rivedere l'organizzazione dei percorsi di recupero. Le attività in presenza, sia al Bruno, in via Baglioni, sia al Franchetti, in Corso del Popolo, partiranno lunedì 7, per un'ora, di mattina. Sono state privilegiate le classi del biennio, non sono stati assegnati più di due corsi a studente, e sono stati esclusi gruppi inferiori alle sei unità. Inizieranno lunedì anche i corsi di recupero del Liceo Stefanini, e nei prossimi giorni saranno pubblicate le modalità organizzative per lo svolgimento. L'Istituto Zuccante ha comunicato ieri, dopo il primo Collegio dei docenti del nuovo anno scolastico, che i corsi di recupero si svolgeranno da lunedì a sabato 12. «Ma non si esauriranno entro il 14 - spiega Macciantelli - proseguiranno in itinere durante l'intero anno scolastico secondo le necessità valutate dai singoli consigli di classe». Il Pacinotti, invece, svolgerà le lezioni di recupero solo online, da lunedì. Sono 180 gli studenti ammessi con sufficienza coinvolti nelle attività a distanza. Il Liceo Morin, inizierà i recuperi in concomitanza con l'inizio della didattica. «I ritardi - dice la dirigente scolastica Aurora Zanon - nell'esecuzione di alcuni lavori di edilizia leggera e di igienizzazione, non ci consentono di accogliere in tutta sicurezza i ragazzi prima del 14. Le attività, benché differite di alcuni giorni, proseguiranno, ove necessario, per tutto il primo periodo. Ho deciso un piano sostanzioso di recupero durante l'anno, anziché un'ora sola in un tempo più breve, come altri istituti».

Filomena Spolaor

