Partendo dal presupposto che «i soldi per l'istruzione non sono mai abbastanza» e che gli «insegnanti vengono pagati troppo poco» l'assessore veneto all'Istruzione Elena Donazzan offre una sua soluzione per colmare il gap tra le scuole del Sud e quelle del Nord. «Mandare ispettori veneti a verificare perché le cose in Meridione non funzionano».Quindi nessun finanziamento in più alle scuole del Sud?«Riprendo una frase di Carmela Palumbo, a lungo direttore generale della scuola veneta: Regole uguali in Italia producono risultati molto...