MESTRE Cala l'affluenza al voto, ma i conti si potranno fare soltanto oggi, alla chiusura dei seggi, dato che, contrariamente a quanto avvenuto nel 2015, questa tornata elettorale caratterizzata dall'emergenza sanitaria si sviluppa in due giornate. Solo oggi, quindi, si potrà valutare se la paura per il contagio e i disagi per i tempi d'attesa ai seggi avranno effettivamente influito sulla partecipazione dei cittadini al voto. I dati al momento dicono che alle 19 di ieri a Venezia aveva votato per le Comunali il 36,20% degli aventi diritto (leggermente superiore la percentuale per il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari). Nel 2015 l'affluenza alla stessa ora era stata del 46,29%. A trainare l'affluenza è la percentuale di Eraclea (41,89% alle 19), il Comune azzerato per l'inchiesta sul radicamento del clan camorristico Donadio nelle istituzioni. Leggermente più bassa la percentuale di Torre di Mosto (40.17%), Cavallino Treporti (39.97), Portogruaro (38,91) e infine Dolo (37.96). Qui le operazioni di voto si sono svolte in sicurezza nelle sedi individuate dal Comune di Dolo e svoltisi, dopo l'accordo con Prefettura e Questura, nelle palestre delle scuole a Dolo e Sambruson e regolarmente nell'istituto scolastico di Arino. Nella palestra della scuola Padre Reginaldo Giuliani sono stati allestiti ii seggi delle 5 sezioni solitamente aperte nella scuola elementare De Amicis. Afflusso regolare e senza particolari criticità. Meno snello l'afflusso alla palestra della scuola Giotto dove erano stati allestiti i seggi delle sezioni 6, 7 e 8 e nella mattinata tempi di attesa di circa 15-20 minuti anche perché gli elettori erano stati incanalati in un'unica fila.

