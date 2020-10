Parte ufficialmente oggi la maxi campagna contro l'influenza stagionale. La prima in epoca Covid. L'Usl ha acquistato 210mila dosi di vaccino. Il 50% in più rispetto all'anno scorso. L'obiettivo è vaccinare quante più persone possibile, a cominciare da chi rientra nelle categorie a rischio, per ridurre il numero di influenze, che danno sintomi sovrapponibili a quelli dell'infezione da coronavirus. Inizieranno i medici di famiglia (alcuni hanno già anticipato). Entro fine mese vaccineranno gli over 65 e le persone con patologie a rischio con meno di 60 anni. I dottori convocheranno progressivamente gli assistiti nei propri studi o in strutture esterne, rigorosamente su appuntamento. I Comuni, le parrocchie e le associazioni hanno messo a disposizione 65 sedi. Oltre agli ambulatori tradizionali, nel distretto di Treviso da domani si inizierà a eseguire le vaccinazioni contro l'influenza nella tensostruttura della parrocchia di Santa Maria del Rovere a Treviso. Dal 24 ottobre si farà lo stesso nella struttura della parrocchia di Sant'Angelo. A breve verrà definita una sede esterna anche per il quartiere di Sant'Antonino. Nel distretto di Asolo la maggior parte dei medici vaccinerà nei propri ambulatori.

Favaro alle pagine II e III

