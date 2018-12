Parte Leroy Merlin fra 3 anni negozi ristoranti e teatro in corso Australia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FIRMAPADOVA Quando lo sapranno i francesi, che ci sono voluti appena quattro anni dalla proposta al via libera per cominciare quasi non ci crederanno. Eppure sembra proprio che la catena di bricolage Leroy Merlin potrà sbarcare a Padova allestendo il suo negozio all'ex mercato del bestiame in corso Australia. Operazione doppia: perché per la prima volta il colosso non costruirà un cubo di cemento ma ristrutturerà un monumento, la famosa cattedrale di Davanzo rigenerando tutto il quadrante ovest. Questo almeno promette la firma, ieri,...