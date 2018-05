Parte la Corri in Rosa più partecipata Pronte a scattare oltre 16mila donne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOTREVISO È iniziato il conto alla rovescia. Domani mattina una marea rosa, mai così grande, invaderà il centro di Treviso. Esattamente 16.314 donne daranno vita alla Treviso in Rosa più popolata di sempre. I numeri della corsa tutta al femminile organizzata da Trevisatletica e Corritreviso, in collaborazione con la Lilt, sono davvero da record. Saranno rappresentante 15 regioni e 35 province italiane. E anche diverse generazioni. Una famiglia, in particolare, ne riunirà per l'occasione addirittura quattro: la bisnonna Agnese, 85...