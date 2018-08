Parte l'operazione Ponti sicuri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIANO D'EMERGENZAPORDENONE La ferita sanguina. La Genova che piange i morti sull'A10 e l'Italia che si interroga su come sia stato possibile vedere sgretolarsi cento metri di viadotto autostradale venuti giù come se fossero stati di carta, cercano di imparare la lezione e di archiviare il lutto. Il resto del Paese invece si arrabatta per prevenire altri disastri simili. E anche a Pordenone, nonostante la Prefettura non abbia ancora indicazioni precise da Roma, è pronto un piano per studiare al microscopio i ponti e i viadotti che...