LA RISPOSTA SANITARIA

VENEZIA Il primo passo verrà mosso oggi quando dall'Ulss 3 partiranno le prime convocazioni per i vaccini: 6.300 lettere destinate agli altrettanti ottantenni residenti nel territorio di competenza dell'Azienda sanitaria Serenissima. I primi a riceverle saranno quindi i nati nel 1941: è da loro, secondo il protocollo deciso dalla Regione Veneto, che partirà la Fase 2 della campagna vaccinale, quella che arriva nella popolazione e che avrà inizio lunedì 15 febbraio.

LA LETTERA

Nessuna mail, nessuna telefonata, nessuna scampanellata da sedicenti dipendenti dell'Azienda sanitaria. La convocazione per l'inoculazione del siero arriverà soltanto per posta e sarà nominale. Nella lettera sono contenute le generalità del paziente convocato, il luogo e l'ora dell'appuntamento fissato dalla stessa Ulss 3 in base a una griglia già decisa. Chi riceve la convocazione non dovrà rispondere, ma avrà l'obbligo di avvertire nel caso non potesse andare all'appuntamento, motivandone la ragione in modo che sia poi fissato un successivo incontro. Le lettere, che arriveranno a destinazione nel fine settimana, avranno poi come seguito le chiamate e messaggi da parte degli operatori dell'Ulss 3 incaricati di ricordare la data e il luogo della vaccinazione a pochi giorni di distanza dall'appuntamento. E - ci tiene a precisare l'Ulss - chi non ha ricevuto la convocazione per lettera non deve «per alcun motivo» presentarsi ai punti di somministrazione del vaccino. Mentre chi è allettato e non può muoversi, dopo aver informato il proprio medico di base, verrà raggiunto dalle Usca.

LE SEDI

Dieci, in tutto, i luoghi scelti dalla direzione sanitaria in accordo con i comuni. La linea guida decisa nell'ultima riunione organizzativa di ieri pomeriggio ha fatto propendere per la creazione di una serie di spazi il più facilmente raggiungibile dagli anziani. Il vaccino verrà iniettato nei palazzetti dello sport di Dolo, Camponogara, Marcon e Mirano; nei punti prelievo degli ospedali di Noale, Chioggia e del Civile di Venezia; a Villa Farsetti per Santa Maria di Sala; alla Cittadella socio sanitaria di Cavarzere e al Distretto di Favaro per l'area di Mestre.

LA MODALITA'

Finora il Veneziano - come tutto il Veneto - ha vaccinato 34.841 persone (27.622 nell'Ulss 3 e 7.219 nell'Ulss 4): sono tutti medici, infermieri, operatori socio sanitari e dipendenti delle strutture ospedaliere e delle case di riposo, dove sono stati vaccinati anche tutti gli anziani ospitati. Per loro è stato utilizzato il vaccino Pfizer e si stanno completando i richiami.

Dal 15 febbraio sarà il siero dell'americana Moderna a venire utilizzato per la campagna di immunizzazione degli ottantenni: anche in questo caso sarà necessaria una seconda iniezione dopo la prima per completare la vaccinazione in modo efficace. Sono 1.850 le sodi del vaccino Moderna a disposizione dell'Ulss 3, che quindi inizierà da lunedì la propria campagna. Giocando, in un certo senso, in casa: i sieri Moderna, infatti, sono conservati nella farmacia dell'Angelo di Mestre per l'intera regione.

Nicola Munaro

