L'ALLARME

BELLUNO Estetiste, parrucchieri, centri benessere sono i più penalizzati dall'ultimo Dpcm che, addirittura, vorrebbero far aprire come ultimi esercizi commerciali. Creando un grave danno economico (si parla di non prima di giugno) spesso a piccoli imprenditori o partite Iva. Accanto alle tante manifestazioni che si stanno svolgendo un po' in tutte le province del Veneto, al loro fianco si schiera apertamente la Confartigianato di Belluno con il direttore Michele Basso.

L'INIZIATIVA

E lo fa con un'inziativa nuova e smart. «Confartigianato Imprese è al fianco delle imprese legate al settore benessere. E ha lanciato la campagna social #Dateciunfuturo. Un sostegno concreto e a colpi di hashtag, post e immagini, per non far sentire sole le categorie benessere e acconciatori in una fase storica così complicata». Queste le parole di Michele Basso a tutela della categoria la cui attività resta ancora al palo secondo l'ultima ordinanza. «Ci negate il futuro. Se non c'è fiducia, prendetevi le nostre imprese»: questo il grido di allarme lanciato dai molti professionisti del settore. Non solo del Bellunese, che chiedono a Basso e a Roberto Papa, presidente nazionale di Confestetica di intervenire subito. Appello che Michele Basso ha fatto suo. «L'invito è di scattarsi una foto davanti al negozio, con tanto di locandina affissa sulla vetrina. La stessa foto andrà poi pubblicata sui social, accompagnata dall'hashtag #Dateciunfuturo». In questo senso, è stata inviata una mail ai vari soci delle due categorie per promuovere l'iniziativa.

IL MESSAGGIO

«È importante poi condividere il materiale informativo nei vari strumenti di comunicazione - riprende Basso -. E promuovere la campagna social nelle redazioni locali. Una campagna che vuole essere da stimolo per i decisori politici e sensibilizzarli rispetto alla necessità di riaprire». Gli appoggi all'iniziativa sono numerosi. «Sulla mia stessa linea di pensiero, ci cono Ivana Del Pizzol e Alessandra Feltrin, presidenti dell'acconciatura e dell'estetica di Confartigianato. Abbiamo chiesto a colleghi e clienti - spiegano i tre - di condividere il più possibile il banner dell'iniziativa. È una rivolta nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle regole di uscita da casa per continuare la pressione sul Governo, in vista di una rapida apertura. Un ulteriore mese di chiusura non è economicamente sopportabile dalle imprese, che rischiano di dover deporre spazzole, forbici, limette e tutto il resto dell'attrezzatura». Oltre al virus, l'altro nemico si chiama abusivismo. «Auspichiamo che il Governo adotti strumenti normativi adeguati a tutelare il tessuto socio-economico del Paese - concludono -. E finalizzati a una rapida ripresa in sicurezza di tutte le attività economiche, con conseguente superamento del concetto di pericolosità sulla base della classificazione Ateco». Perché, come recita lo slogan creato per l'occasione, «il benessere delle persone è il benessere delle imprese».

Gian Nicola Pittalis

