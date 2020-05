VOGLIA DI RIPARTIRE

BELLUNO In poche ora si è riaccesa la speranza, i cuori sono più leggeri e si inizia a programmare. Anche estetiste e parrucchieri potrebbero riaprire il 18 maggio. La certezza ancora non c'è, per questa ragione al momento il condizionale è ancora un obbligo. Sono comunque bastate le notizie diffuse nella stampa ad alimentare l'entusiasmo tra gli addetti ai lavori. «Speriamo commenta la presidente della categoria Parrucchieri di Confartigianato, Ivana De Pizzol -, con oggi sono due mesi esatti di chiusura, non era mai capitato prima».

L'ORGANIZZAZIONE

Purtroppo non sarà come rialzare la saracinesca dopo le ferie di agosto, questo è chiaro a tutti ed è il nodo attorno cui la categoria si sta confrontando e arrovellando in queste ore. Il rispetto della distanza sociale non è semplice in questo genere di attività ma è una condizione imprescindibile. Mascherine, asciugamani e mantelline usa e getta, guanti e poi? Certo, pulizie con igienizzanti appositi due volte al giorno e lavaggio delle postazioni tra una cliente e l'altra. Queste, pare, sono le indicazioni obbligatorie dalla riapertura in poi, necessarie per essere a norma. Tutto il resto è libero arbitrio. C'è chi aggiungerà separé all'interno del salone, chi si limiterà alla parete di plexiglass alla cassa. «I fornitori ci stanno proponendo diverse soluzioni, alcune a mio avviso eccessive come la struttura da applicare al lavateste per separare il cliente dall'operatore spiega De Pizzol -, non so come si possa lavare i capelli con le mani inserite dentro dei buchi. Capisco invece chi, con un salone molto grande e tante persone che ci lavorano, voglia separare le postazioni. Ad ogni modo questo soluzioni non sono obbligatorie». Sì, perché le misure e le proposte al vaglio dei parrucchieri in questi giorni si dividono tra obbligatori per disposizione del Governo e non obbligatori, a libera scelta del professionista. In ogni caso è scattata la corsa agli ordini e il rischio è che non tutti riescano ad approvvigionarsi come vorrebbero. Gli sterilizzatori, tanto per fare un esempio, saranno introvabili ancora fino alla fine del mese.

GLI AIUTI

Negli ultimi dieci giorni, da quando la categoria ha alzato la voce e chiesto fermamente aiuti qualcosa, in effetti, ha iniziato a muoversi. E per fortuna, perché riaprire dopo due mesi di fermo, con un ritmo di lavoro sicuramente più light e dover sostenere le spese aggiuntive, del tutto nuovo, dei kit mono uso è qualcosa che toglie il sonno a De Pizzol e co. «Un kit composto da guanti, mascherina, asciugamano mono uso e mantellina costa 2,50 euro spiega -, è pesante sostenere questa spesa per ogni cliente, tutti i giorni». Invi Italia, agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa di proprietà del Ministero dell'Economia, ha messo a disposizione un fondo per l'acquisto dei dpi. Si accederà tramite bando e saranno accontentati i primi fino a esaurimento del contributo. Per candidarsi bisogna accedere al sito dell'Invi e seguire le istruzioni, le candidature prendono il via l'11 maggio e proseguiranno per qualche giorno. Non solo, la Camera di Commercio di Belluno Treviso sta preparando un bando per concedere soldi a fondo perduto con i quali pagare gli interessi di chi è riuscito ad accedere al famoso prestito di 25 mila euro e ha messo a disposizione dei Consorzi Fidi 5 milioni di euro. «Con la Regione stiamo dialogando per mettere in campo altre misure a sostegno delle aziende conclude De Pizzol -, ma nulla di pronto nell'immediato».

A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA