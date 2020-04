IL LUTTO

CONEGLIANO Il parroco ce l'ha fatta ed è stato dimesso poche ore fa dall'ospedale, mentre lui, suo vice, si è dovuto arrendere al virus. Non è riuscito a sconfiggere il coronavirus padre Giuseppe Garbin, religioso di grande levatura intellettuale e di straordinarie doti umane, che ha trascorso l'ultima parte della sua vita intensa al servizio degli altri a Conegliano. Era viceparroco alla frequentatissima parrocchia di Santi Martino e Rosa, retta, con le sue svariate attività anche socio ricreative e assistenziali a favore dei giovani e delle persone in condizioni di bisogno, dai Giuseppini del Murialdo.

Don Giuseppe Garbin se n'è andato ieri mattina, all'ospedale di Oderzo, dove era ricoverato. Lui e il parroco padre Giuseppe Menzato, entrambi della classe 1944, erano stati ordinati insieme sacerdoti nel 1974 a Viterbo. Si conoscevano e frequentavano da anni. Alcune settimane fa avevano avvertito i primi sintomi di malessere, accompagnati a una febbre leggera, a cui non avevano dato alcuna importanza. «Perchè prima di pensare a sè stessi hanno sempre guardato alle condizioni degli altri» spiegano i parrocchiani. Le loro condizioni si sono però ben presto aggravate. Fino allo scorso 20 marzo, quando erano stati caricati assieme sui sedili dell'auto di una volontaria della parrocchia, che li aveva portati direttamente all'ospedale civile Santa Maria dei Battuti in via Brigata Bisagno. Dopo un breve passaggio al pronto soccorso, viste le loro condizioni, erano stati ricoverati in isolamento e sottoposti alle prime cure.

Nei giorni successivi padre Giuseppe Menzato era stato trasferito al reparto Covid istituito dall'Usl 2 all'ospedale di Costa di Vittorio Veneto, mentre padre Giuseppe Garbin era stato portato all'ospedale di Oderzo. Padre Menzato ce l'ha fatta e da alcuni giorni è tornato in parrocchia, dove ha deciso di rimanere, rinunciando a un periodo di convalescenza presso i suo famigliari, come aveva preannunciato ai fedeli per essere loro vicini, anche se non può incontrarli direttamente. Le condizioni di padre Giuseppe Garbin sono a lungo rimaste stazionarie ed è stata viva fino all'ultimo la speranza che potesse farcela. Ma ieri mattina è avvenuto purtroppo il decesso.

È visibilmente scosso il parroco don Giuseppe Menzato, che lo conosceva da una vita e si è fatto carico delle pratiche per i suoi funerali. «Sapeva che sarebbe potuto succedere e rispetteremo fino in fondo la sua volontà che aveva espresso di essere sepolto in una località del piccolo comune di Nanto in provincia di Vicenza di cui era originario». Uno dei primi ad apprendere a notizia è stato l'ex sindaco Floriano Zambon. «È una grave perdita per tutta la nostra comunità - ha detto - perché se ne è andata una persona generosa e altruista». Prima di arrivare a Conegliano, dopo essere diventato presbitero, aveva operato nelle comunità dei Giuseppini, tra l'altro a Venezia, a Montecchio Maggiore come insegnante, e a Padova, dove ha retto la parrocchia di San Pio X nel quartiere della Stanga.

