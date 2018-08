«Parleremo solo quando si chiuderanno le indagini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIFESABELLUNO «Aspetto la conclusione delle indagini per fare un commento serio e definitivo, prima non parlo». Liquida con queste poche parole la novità emersa nell'inchiesta su Erostrato, l'avvocato Luciano Perco, che difende i due Aquini (con il collega Stefano Zallot). «Non mi va di commentare delle voci - afferma - ma solo atti ufficiali. La materia è delicata. Rilascerò dichiarazioni solo quando avrò la conclusione delle indagini in mano e avrò modo di effettuare l'accesso agli atti, possibilità che non abbiamo in questa...