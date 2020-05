MESTRE I park scambiatori hanno ancora poco successo rispetto alle aspettative ma intanto chi li ha utilizzati non ha gradito di dover pagare il biglietto per la navetta che lo porta a piazzale Roma. I parcheggi, aperti dal Comune e da Avm per tutti coloro che non intendono usare i mezzi pubblici, o perché non possono o perché hanno paura di possibili contagi, sono in effetti gratuiti per tutto il tempo che si lascia l'auto: da quei park si possono prendere le navette che ogni dieci minuti nelle ore di punta (e ogni 15 il resto del giorno) partono per portare le persone direttamente a piazzale Roma (o a Mestre centro e, da lì, si può proseguire col tram o gli altri bus), riducendo così il tratto sul mezzo pubblico a pochi chilometri. La navetta, però, costa il prezzo di un biglietto di corsa semplice con la tessera Venezia Unica, cioè 1,50 euro.

Per incrementare l'utilizzo del servizio che è partito l'altro ieri, lunedì 4 maggio, Avm e Comune hanno incrementato la segnaletica e i cartelli che indicano come funzionano e dove sono i park scambiatori: c'è il Pk1, o nuovo Park Petroli a ridosso dei Pili con 300 posti auto a disposizione e da dove tutti i giorni partono navette per piazzale Roma dalle 6:30 alle 20 (ogni 10 minuti dalle 6:30 alle 8:30, dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 16:30 alle 19, e ogni quarto d'ora, appunto, il resto del giorno); e poi ci sono i park Ceccherini A di via Bella in zona Auchan, e park Castellana A, in via Castellana sotto alla tangenziale (scelto, alla fine, al posto di quello in via Altinia), con gli stessi orari fino a Mestre centro passando per le fermate Castellana Santa Chiara e Pio X Giordano Bruno. Oltre a questi, ci sono i posti disponibili nel parcheggio P5 alla Marittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA