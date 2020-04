Un piano a due facce per consentire ai cittadini di spostarsi in sicurezza: da un lato un anello di parcheggi scambiatori da circa 1500 posti auto, con navette gratuite ogni dieci minuti verso Venezia, dall'altro il potenziamento delle linee di navigazione e di terraferma a partire dal 4 maggio. Lo sta predisponendo l'amministrazione comunale per garantire i movimenti da Venezia alla terraferma in vista della riapertura delle attività.

In via dei Petroli sono già iniziati i lavori per un park da 300 posti nell'area di proprietà della società Porta di Venezia che il sindaco Luigi Brugnaro, una volta eletto, ha affidato ad un trust per evitare conflitti d'interesse: 42 ettari che acquistò nel 2006 dal Demanio. Altri parcheggi saranno alla Marittima, a Favaro e in via Bella. Quanto ai trasporti pubblici, le linee di terraferma e di navigazione saranno rafforzati in servizio dei pendolari. Il tram tornerà agli orari pre emergenza: i convogli rossi della linea T1, insomma, ricominceranno a passare con cadenza ogni 10 minuti. E le linee di terraferma più gettonate avranno un bus ogni 10 minuti nelle fasce orarie comprese tra le 6 e le 8, le 12 e le 14:30, le 16 e le 19.

