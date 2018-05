Park-Prandina, Coalizione dice no Giordani: «Serve una consultazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONFRONTOPADOVA È stata una rivendicazione di ruolo quella pronunciata ieri mattina da alcuni autorevoli esponenti di Coalizione. Una passaggio che va oltre il tema, il futuro dell'ex caserma Prandina. Quasi un avvertimento, gentile ma fermo, al resto della maggioranza. Come dire: prima di dare tutto per fatto, scusate, ma ci siamo anche noi. E lo stesso hanno fatto in commissione urbanistica su Leroy Merlin.Nel caso di specie non v'è chi non veda, infatti, come una conferenza stampa nella quale si chiede che lo spazio di 35mila metri...