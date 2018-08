Park e sensi di marcia, scatta la mini-rivoluzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Continua la rivoluzione dei parcheggi e della viabilità in tutto il territorio comunale. Tante le vie coinvolte, dal centro storico fino alle zone più periferiche come via Amendola, nei pressi del casello autostradale di Rovigo Centro sulla A13. Istituiti diversi divieti di sosta e sensi unici di marcia. La Polizia Locale, nella figura del suo comandante Giovanni Tesoro, continua il suo esame della viabilità del territorio rodigino, seguendo soprattutto le segnalazioni dei cittadini che hanno mostrato la necessità di un...