Park, bus navetta e linee aggiuntive per facilitare l'accesso a San Giuliano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LOGISTICAMESTRE Per facilitare l'accesso all'Home Venice Festival l'Amministrazione comunale ha predisposto un apposito piano di viabilità e messo a disposizione gratuitamente due parcheggi, in zona Taliercio e Padiglione Aquae di Vega da dove partiranno navette gratuite dirette a San Giuliano. Inoltre, il servizio tranviario di linea T1 Favaro-Venezia resterà in funzione fino a l'una di notte con frequenza di una corsa ogni 10 minuti e, fino alle 5 del mattino, sarà erogato un servizio di sfollamento dall'area del concerto fino alle...