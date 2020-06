VENEZIA (Fra.cat) Continua il confronto tra il Patriarcato e la Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) per la ripresa prevista a settembre delle scuole paritarie dell'infanzia. Proprio ieri infatti si sono riuniti, insieme al Patriarca Francesco Moraglia, i parroci gestori delle scuole paritarie del Patriarcato con i dirigenti della Fism. Oltre a pensare come affrontare la ripresa del nuovo anno scolastico, i vari rappresentanti hanno ipotizzato attività estive per la fascia 0-17 anni, tra cui grest, centri estivi e altre proposte parrocchiali. Una decisione non facile visti i problemi economici rilevanti a cui si aggiunge la necessità del distanziamento tra bimbi ed educatori. È emersa anche la grande difficoltà di dialogo con le istituzioni nazionali. Secondo il presidente nazionale Fism, Stefano Giordano, potrebbe essere utile coordinare e razionalizzare alcuni servizi senza però accentrare la gestione, garantendo la pastorale e la presenza nelle parrocchie. «Le settimane che seguiranno fino a settembre saranno giorni di fatica in cui calibrare bene le proposte in base al principio di sussidiarietà - è intervenuto poi il Patriarca - Un modo concreto di condividere i problemi che così vengono assunti e gestiti da tutti, secondo le diverse possibilità in loco o da un corpo superiore - e aggiunge - Non ritengo opportuno che per le scuole paritarie dell'infanzia si prendano decisioni drastiche, del tipo: Si chiude - si apre per forza. Questo periodo, sul piano pastorale, comporterà sempre più scelte responsabili e l'essere preti in una pastorale non solo liturgica». Da qui la proposta di mons. Moraglia di lavorare insieme, per prendere decisioni traghettanti: «La Diocesi c'è e non lascia soli, non solo sul piano economico ma anche pastorale» e lancia l'idea di una giornata diocesana per la scuola paritaria, come un segnale per sottolineare la questione educativa, facendo incontrare educatori e famiglie per immaginare soluzioni e progetti condivisi».

