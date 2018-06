Paris Bordon, il pittore che rappresentò il fantastico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ebbe forse l'unica colpa di lavorare in un secolo e in una città, il Cinquecento veneziano, in cui rimaneva poco spazio per un pittore, avendo attorno colleghi del calibro di Tiziano, Tintoretto o Veronese. Però Paris Bordon riuscì a fare buon viso, e assieme a Venezia scelse di lavorare anche altrove: moltissime sue opere di pregio sono ammirabili oggi in diversi musei, chiese, accademie disseminate nel mondo.Paris Paschalinus Bordon che viene spesso italianizzato in Paris Bordone nacque a Treviso nel 1500 (fu battezzato il 5 luglio di...