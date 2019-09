Pari senza gol a Verona, l'Udinese si accontenta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dopo tre sconfitte di fila l'imperativo era quello di invertire la tendenza. Tudor, alla fine, ci è riuscito. Il pareggio sta di certo più stretto all'Hellas Verona per quello che si è visto in campo, ma conta il risultato. Nessuna delle due compagini voleva perdere, ma sono i ragazzi di Juric e cercare di portare a casa il bottino pieno, soprattutto nel secondo tempo quando le energie dei bianconeri sembravano scarseggiare. È anche vero però che i bianconeri potevano pungere due volte, sempre con Kevin Lasagna, ma in entrambi i casi...