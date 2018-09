«Parcometri gestiti direttamente da Alpe srl»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se fosse solo una questione di soldi, la soluzione sarebbe semplice. Per salvare il Nevegal dalla chiusura basterebbero 100mila euro: questa la condicio sine qua non per avviare seggiovia e cannoni il prossimo inverno. Una cifrona? A dirla tutta no. Perché potrebbe scendere in campo la proposta dell'azionariato popolare, già lanciata da alcuni. I proprietari di seconde case e gli operatori avrebbero tutti gli interessi a mettere 50-100 euro ciascuno per salvare la stagione invernale. E se non bastasse, ecco l'altra proposta: parcheggi a...