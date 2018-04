Parco Iris, il nodo attraversamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE LINEEPADOVA Per quanto riguarda i percorsi, della nuova linea, con ogni probabilità, questa dovrà passare per il parco Iris attraversando via Canestrini. A marzo, però, Lorenzoni ha messo sul campo altre due ipotesi.La prima, già avanzata lo scorso autunno, è quella che prevede l'attraversamento di via Facciolati. Ipotesi che da mesi agita commercianti e residenti. La seconda, invece, è una novità in quanto contempla l'attraversamento di via Crescini e la realizzazione un nuovo ponte sul Bacchiglione. E' più che probabile,però, che...