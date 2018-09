Parchi, piste ciclabili e telecamere: in ballo c'è un piano da 18 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Bando periferie per il Comune vale quasi 18 milioni di euro. A beneficio della città del Santo erano stati infatti stanziati 17 milioni e 913mila euro che dovevano andare a finanziare la bellezza di 8 interventi. Per quel che riguarda i progetti legati al parco delle mura, l'investimento complessivo supera i 5milioni e mezzo di euro. Il bando prevedeva poi il finanziamento della viabilità lenta padovana, quindi nuove piste ciclabili e percorsi pedonali, in modo particolare tra via Canestrini e via Bembo. Interventi che richiedevano un...