NOVENTA Il Noventa Designer Outlet di certo si aspettava l'imposizione della chiusura nei weekend. Le contestazioni per l'apertura di domenica scorsa, consentita ai parchi commerciali, qual è l'outlet, e non ai centri commerciali, erano state portate all'attenzione della Regione con un profluvio di critiche per i possibili assembramenti. Già all'indomani della vicenda, il fatto era stato rimarcato dal governatore Luca Zaia con l'annuncio di provvedimenti. Che ieri sono infatti arrivati con l'ordinanza che aggiunge anche i parchi commerciali, quindi pure l'outlet di Noventa, tra le attività chiuse nei fine settimana, fino al 3 dicembre.

La direzione del Noventa Designer Outlet preferisce non commentare la decisione della Regione e rinvia alla nota diffusa domenica scorsa, in cui la società McArthurGlen, proprietaria dell'outlet di Noventa, aveva peraltro sottolineato di aver potuto aprire ai visitatori la cittadella della moda a seguito della nota di chiarimento della Regione, che consentiva lo shopping all'aperto, simile a quello che avveniva nei negozi di una città.

«McArthurGlen Group - ribadiva il comunicato della società - si è sempre adeguato tempestivamente a tutte le indicazioni e alle modifiche normative definite dalle autorità regionali e nazionali competenti, adottandole rigorosamente e in molti casi in maniera più stringente. Anche nel contesto dell'attuale recrudescenza dei contagi, il Gruppo si adeguerà doverosamente a eventuali nuove prescrizioni di legge, con senso di responsabilità e a tutela di lavoratori e visitatori».

Quindi, anche in questa situazione, il Noventa Designer Outlet, come assicurato, si atterrà all'ordinanza e nei prossimi weekend resterà chiuso.

