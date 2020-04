PARCHEGGI

VENEZIA Il parcheggio 5 della Marittima, ormai da un mese messo gratuitamente dall'Autorità portuale al Comune per i lavoratori pendolari, ormai non è più sufficiente ad accontentare tutti. Per questo in Comune stanno pensando a soluzioni di rinforzo e alternative. Uno di questi potrebbe essere l'area dei Pili, di proprietà del trust fondato dal sindaco Luigi Brugnaro, che lo darebbe gratuitamente a disposizione di Avm per organizzare un altro grande parcheggio ad uso dei pendolari. Parcheggio che sarebbe poi collegato da una navetta ad altri luoghi analoghi come a San Giuliano e piazzale Roma.

«Stiamo anche studiando il modo - aggiunge il sindaco - di realizzare al Tronchetto un parcheggio a pagamento a basso prezzo in modo da incrementare i posti pendolari disponibili».

Sui posti auto esistenti, però, pare ci sia un problema di furbetti. Persone che lasciano l'automobile ferma per giorni e soprattutto persone che non espongono il disco orario, unica documentazione che può testimoniare il corretto utilizzo del parcheggio, che ha un milite giornaliero di 12 ore.

«All'inizio andava tutto bene - racconta un utente abituale - adesso però si fa fatica ad accedere perché è sempre più affollato. Noto macchine parcheggiate da giorni e solo chi frequenta il parcheggio quotidianamente sa cosa voglio dire. Poi c'è gente che mette al posto del disco orario una specie di biglietto con scritto Guardia di finanza oppure Avm e lascia l'auto per quanto tempo vuole. Ma i pendolari non sono tutti uguali. Altri ancora, vogliono parcheggiare ad ogni costo impedendo ad altri di uscire. Chiedo un controllo all'entrata, magari con la presentazione di un'autocertificazione, altrimenti qui finisce che una bella idea del Comune va a vantaggio dei furbetti».

Dal Comune rispondono che vigili non ne possono mettere, dal momento che l'area è privata, sia pur demaniale, ma che si studierà il modo di fare qualche verifica, considerando che l'accesso però è libero e si basa su un accordo tra gentiluomini. I gentiluomini però sono diventati una specie rara.

Il Comune si sta muovendo anche per migliorare l'accessibilità dei mezzi acquei, organizzando le code nei pontili con disegni che contengono una sola persona in caso di file.

«Stiamo pensando - conclude Brugnaro - anche all'utilizzo dei ferry il sabato e la domenica per chi vuole andare in spiaggia questa estate».

