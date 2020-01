Parcheggio a Santa Marta per liberare San Basilio

PORTO E CITTÀ

MESTRE San Basilio è diventata un pezzo di città a tutti gli effetti, con gli studenti universitari che si sono aggiunti ai residenti. Per questo il Porto sta progettando un nuovo grande parcheggio a raso che permetterà di liberare buona parte delle zone di San Basilio oggi occupate dalle auto.

Col Comune il Porto sta ancora discutendo per arrivare alla firma del Dpss, il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema dei porti, che permetterà loro di gestire assieme le aree di confine tra la città e le banchine, quelle che nel corso degli anni hanno mutato funzione, parte abbandonate, parte quasi inglobate dalle zone urbane e parte, invece, ancora pienamente operative dal punto di vista portuale e logistico. Con Chioggia l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) ha già firmato il Dpss giusto prima di Natale, con Venezia doveva farlo qualche mese fa ed ora sembra siano finalmente giunti in dirittura d'arrivo.

IL PIANO

Intanto, però, il Porto ha avviato un programma di sviluppo delle aree di sua proprietà comprese tra Marittima, S. Andrea, S. Marta e S, Basilio. L'Adspmas è partita dalla necessità di creare un parcheggio a raso negli spazi chiamati ex platea lavaggi che nel 2018 Rfi, Rete ferroviaria italiana, ha riconsegnato al Porto che la utilizzerà per ospitare la maggior parte delle auto che oggi occupano gli spazi di San Basilio, dando così un servizio migliore ai residenti.

Partendo da quei 18 mila metri quadrati che costeggiano la Rampa Sant'Andrea arrivando fino a Santa Marta all'altezza dell'imbarcadero Actv, e si sviluppano lungo il Canale della Scomenzera, il Porto ha varato una serie di altre iniziative per continuare il recupero del waterfront dell'area portuale, interventi che riguarderanno, oltre alla Marittima, Sant'Andrea e Santa Marta. Per farlo ha affidato a un consulente esterno specializzato in progetti architettonico-ingegneristici la redazione di un Masterplan di interventi: non appena sarà pronto, con i relativi studi, verrà condiviso e discusso con la cittadinanza e con le Istituzioni.

Le indicazioni del Porto riguardano in particolare quattro opere da realizzare su altrettante aree, oltre a quelle previste sull'ex platea lavaggi: si tratta di progetti di riqualificazione, per l'adeguamento del fabbricato 280 in Marittima e delle relative pertinenze; per la valorizzazione della terrazza ex Consorzio Lidotel, per anni parcheggio di moto, sul cavalcavia del ponte della Libertà nel tratto compreso tra la Rampa del Tronchetto e la Rampa S. Andrea; per la realizzazione in Marittima di un parcheggio multipiano connesso alla stazione passeggeri e al people mover; e infine per l'adeguamento funzionale dell'area riservata allo scalo fluviale.

LA RIQUALIFICAZIONE

«Stiamo lavorando per recuperare il waterfront per compenetrare in modo virtuoso le aree portuali con quelle residenziali confinanti - afferma il presidente dell'Adspmas Pino Musolino -. Ora la priorità è decongestionare la viabilità, mettendo il traffico di pedoni e mezzi in sicurezza grazie al nuovo parcheggio nell'area ex platea lavaggi. La strategia di riqualificazione, però, è più ampia e mira a rendere le aree di Marittima, S. Andrea, S. Marta e S. Basilio un modello di convivenza intelligente e sostenibile tra attività portuali produttive, servizi e aree residenziali».

Il primo intervento a partire, dunque, sarà quello relativo ai 18 mila metri quadrati dell'ex platea lavaggi: da una parte sarà conservata la funzione a servizio del settore marittimo-portuale, dall'altra si realizzerà un parcheggio a raso per i residenti, tenendo conto che quella zona è sempre più abitata anche dagli universitari.

Elisio Trevisan

