Parcheggi gratis per chi compra in centro, l'idea piace

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un bonus per tornare a Pordenone dopo aver speso in uno dei negozi del centro, ma soprattutto per farlo senza pagare il parcheggio nelle strisce blu. L'idea proposta dall'Ascom locale, anticipata qualche settimana fa su queste pagine, sta prendendo piede. Piace infatti a molti commercianti del centro storico, i quali si stanno attrezzando per renderla operativa. Punto primo, per usufruire del beneficio bisognerà acquistare. D'altronde i principali alfieri della protesta contro il caro-parcheggi sono i commercianti, i quali sostengono di...