IL PIANO

PORDENONE Il lungo tubo dell'ospedale Santa Maria degli Angeli è destinato ad essere demolito. E nel cuore dell'attuale complesso di edifici che ospita i diversi reparti del polo medico, ci sarà spazio per un parco. Sono i due progetti su cui si sta lavorando al tavolo istituito tra il Comune e il nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria, Joseph Polimeni. I due disegni rispondono ad altrettante necessità: dare ossigeno a una zona della città ormai stretta in una morsa di muri e cemento (e qui ci va di mezzo il verde e quindi il parco) e provare almeno a mettere una pezza a uno dei problemi più gravi che esploderà già quando sarà pronta la cittadella della salute, cioè la cronica mancanza di parcheggi.

LA SOSTA

Per affrontare il problema più grave, Ciriani, Polimeni e i tecnici sono partiti da una non-notizia. Nel quartiere dell'ospedale non c'è posto per parcheggiare. La scoperta dell'acqua calda. È già così adesso, figurarsi quando sarà vera e reale la somma tra cittadella e nuova struttura sanitaria. E la caserma Mittica, che rappresenterebbe l'area di sfogo naturale, per quel giorno sarà probabilmente ancora in attività. «Rischiano di volerci dieci anni per una sua riconversione», ammette Ciriani. Bene, quindi come fare per evitare di consegnare un quartiere al caos assoluto? Utilizzando il vecchio ospedale come un Tetris, con i mattoncini da spostare per creare spazio. E si partirebbe dal tubo, il mini-padiglione dell'ingresso che oggi ospita reception e uffici. «L'idea - spiega Ciriani - è quella di demolirlo per ricavare posti auto necessari all'accessibilità del nuovo ospedale e della cittdella della salute». L'ingresso del nuovo ospedale, com'è noto, si troverà su vial Rotto, quindi sul lato opposto, ma ricavare già qualche parcheggio in più al posto dell'attuale ingresso non sarebbe male. La seconda operazione avverrebbe addentrandosi nei meandri dell'ospedale attuale, dove ci sono diverse aiuole spartitraffico che possono essere rimosse per trovare qualche altro parcheggio. Cure palliative, verrebbe da dire, caramelle per chi ha bisogno di terapie intensive. Ma tant'è, altro al momento non si può fare, perché la zona è già satura e non c'è spazio neanche per un altro parcheggio sotterraneo. L'unica speranza deriva dall'abbattimento dei padiglioni del vecchio ospedale. «Stiamo allestendo quello che abbiamo chiamato un cantiere di pensiero per arrivare il più possibile pronti al primo stress test per la zona, che sarà rappresentato dall'aumento di traffico diretto alla cittadella della salute, pronta nel 2021. Abbiamo bisogno di spazi, e la direzione intrapresa è quella che porta alla demolizione dei padiglioni del vecchio ospedale che non saranno più utilizzati dopo lo spostamento dei reparti all'interno della nuova struttura sanitaria che nascerà a fianco».

IL POLMONE

C'è poi un secondo progetto che riguarda sempre l'interno dell'attuale Santa Maria degli Angeli. Per la prima volta, infatti, si parla di un nuovo parco da inserire artificialmente nel vecchio ospedale. La chiave resta sempre l'abbattimento dei padiglioni che saranno scartati dall'Azienda sanitaria. «L'intero quartiere - conclude Ciriani - ha bisogno di ossigeno e di verde, per non essere soffocato dal cemento. Per questo stiamo provando a trovare all'interno del vecchio ospedale lo spazio per un polmone verde da realizzare al posto di uno o più padiglioni». Alberi e piante, perché non basterà trovare parcheggi, bisognerà anche pensare non lasciare in piedi eco-mostri vuoti in una zona già scolorita dal grigiume.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

