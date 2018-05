Parcheggi al posto dell'ex distributore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Abbattuto il distributore al Bassanello, al suo posto verranno realizzati parcheggi e strutture per le associazioni. Ieri mattina è entrata in azione la ruspa che ha iniziato ad abbattere il primo dei due distributori che lasceranno posto a un'area di sosta. «Continua l'impegno per riqualificare i nostri quartieri: al Bassanello, dopo averla espropriata, bonifichiamo un'area alle porte della città degradata da molti anni - ha spiegato ieri l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi - Diventerà un'area verde con accesso al fiume,...