Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GARAVENEZIA Una nuova gara da 64 milioni di euro per progettare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria per le paratoie del Mose. Sarà un piano sperimentale e di durata triennale e non comprenderà quelle della bocca di porto di Lido e Treporti, oggetto di un altro bando la cui aggiudicazione provvisoria a Fincantieri è ormai in fase di verifica, dopo un iter durato quasi tre anni, tra ricorsi e controricorsi.La nuova gara si...