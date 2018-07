Paralizzato per una buca risarcito con 1,5 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Costerà cara all'assicurazione di Ca' Farsetti una profonda buca, non segnalata, presente in un prato del parco di San Giuliano. Il Tribunale civile di Venezia ha ritenuto l'amministrazione comunale responsabile dell'incidente di cui è rimasto vittima, con gravi conseguenze permanenti, un sessantenne di Mestre, volato a terra durante un giro in bicicletta. IL RISARCIMENTOIl giudice Alessio Cabianca, ha riconosciuto all'uomo il diritto ad un risarcimento di circa un milione di euro, a titolo di danno patrimoniale e non...