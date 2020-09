PAPOZZE - FRATTA

Proteste e malumori a Papozze per lo spostamento del seggio n.3, dove votano le frazioni di Panarella e Marcanta. Alcuni elettori, recatisi per il voto alle ex scuole della frazione, hanno trovato le porte sbarrate apprendendo solo allora che il seggio era stato spostato alle scuole del capoluogo. «Nessuno si è preso la briga di avvisare anche le famiglie che abitano nelle zone più isolate, come Marcanta, o vicino a Curicchi. Andava trovato un canale di comunicazione adeguato: non tutti accedono a internet o a Facebook».

«Siamo stati obbligati a chiudere il seggio 3 spiega il sindaco Pierluigi Mosca . La sede non era idonea sotto il profilo igienico sanitario, viste le particolari esigenze di sicurezza da Covid. Per contenere il disagio abbiamo istituito un servizio navetta dalla frazione al capoluogo. Sono dispiaciuto Intendiamo riattivare il seggio per le prossime tornate elettorali».

Residenti furiosi anche a Fratta per non essere stati avvisati della chiusura dei seggi nelle ex elementari di Paolino e Ramedello. I residenti hanno dovuto recarsi in via Pascoli, nelle scuole del centro storico. Non è però mancata la polemica, visto che nessuno avrebbe ricevuto apposita comunicazione scritta da parte dell'ufficio elettorale comunale. I due seggi elettorali di Fratta sono stati chiusi, ma lo sapevano solo i componenti dell'amministrazione e i responsabili dell'ufficio preposto. «Sono andato a votare alle 7.15 al seggio di Ramedello e ho trovato tutto chiuso; un cartello informava che si votava solo a Fratta - racconta una residente - Così ti passa la voglia di votare. Oltre a non avere ricevuto alcuna comunicazione scritta a casa, nemmeno sul sito e sulla pagina ufficiale del Comune, c'era scritto nulla. Non è così che si garantisce il diritto al voto, specie per le persone anziane».

Moreno Tenani

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA