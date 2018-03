Paparella: «Mai più eventi organizzati insieme al Comune»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIROVIGO «Se il Comune ha deciso di remarmi contro, vorrà dire che non organizzerò più eventi». Lorenzo Paparella (nella foto), titolare del Caffè Borsa non nasconde la delusione davanti all'annuncio del Comune di mettere dei paletti all'appuntamento estivo più frequentato del centro storico. L'aperitivo al Caffè Borsa, organizzato in collaborazione del titolare del Borrachito' Rubens Pizzo, ha infatti avuto, fin da subito, un grandissimo successo. Centinaia i giovani, e non solo, che durante l'estate, si erano abituati ad...