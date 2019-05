Papadopoli, ok alla vendita e all'hotel per quasi 11 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVI ALBERGHIVENEZIA Si parla di nuovi alberghi ma in realtà sono previsti da tempo e non rientrano nel generale divieto in vigore deciso dal Consiglio comunale di concedere automaticamente cambi di destinazione d'uso. Adesso che è stato aggiudicato, con atto dei un mese fa, è certo che palazzo Poerio Papadopoli cambierà padrone e ovviamente da sede della polizia locale diventerà un albergo. Come è noto, l'offerta di 10 milioni 800mila euro è arrivata dal magnate di Singapore Ching Chiat Kwong attraverso la società Fortune Oxley con...