VENEZIA «Papà tornerà qui».

Linda Ferrari, la figlia di Ermes Ferrari, il mascarer morto in Brasile dopo essere stato contagiato dal coronavirus, lo dà per certo. Suo padre, volto e nome noto a Venezia, ma da tempo ormai residente oltreoceano, verrà sepolto nel cimitero di San Michele.

«Papà verrà cremato, era un suo desiderio - spiega Linda - Entro due settimane dovrebbero consegnarci le ceneri di papà, poi verrà tumulato qui a Venezia. La situazione non è chiara nemmeno a noi, è difficile coordinarsi in questo tempo di pandemia e anche le pratiche normali hanno dei rallentamenti. Non c'è molta chiarezza, noi ci stiamo muovendo per provare a capire quale sia la procedura da attuare adesso e per far sì che ci consegnino le sue ceneri».

Quello che è certo è che la notizia della morte del settantenne imprenditore ha colpito Venezia dritto al cuore. «Oggi (ieri, ndr) sono stati tantissimi i messaggi che mi sono arrivati. Tante anche le chiamate - continua Linda Ferrari - Tutti mi ricordavano quanto gentile e disponibile fosse mio padre. Ho capito anche come fosse legato a Venezia e come la città vedesse in lui una persona di riferimento. Non appena si è diffusa la notizia, sono stata cercata da tante persone, erano tutte sconvolte: tutte lo conoscevano e avevano un loro aneddoto da raccontarmi per ricordarlo al meglio».

Ermes Ferrari, 70 anni compiuti il 12 ottobre, è morto sabato scorso in un ospedale del Brasile. Era stato contagiato dal coronavirus, che nello stato Sudamerica è fuori controllo. Sono bastati 10 giorni per stroncarlo, nonostante avesse un fisico forte e non avesse mai avuto problemi di salute. In Brasile, a San Paolo dov'era cresciuto, Ermes Ferrari si era trasferito qualche anno fa, ma il suo desiderio più grande era quello di ritornare a vivere a Venezia. Lì dove aveva cominciato con il suo laboratorio a metà anni Ottanta, quando i mascareri erano pochissimi in città e il turismo di massa qualcosa di sconosciuto.

Dalla sua matita uscivano continuamente nuovi modelli, ai quali altri artigiani più tardi si sono ispirati. Prima di tornare in Brasile, di cui sentiva il richiamo, aveva passato il testimone alla figlia Linda nella gestione del negozio in piazza San Marco, sul ponte dei Dai. Ermes si era laureato in disegno tecnico all'Università di San Paolo e tra le sue creazioni c'è ancora oggi nel palazzo comunale della metropoli il lampadario da lui disegnato.

Lo scorso ottobre era tornato a Venezia e aveva deciso di fare una festa per i 70 anni. Era rimasto in città fino a novembre, dando una mano ai vicini durante l'Aqua Granda per poi tornare in Brasile e ripresentarsi di nuovo a Venezia l'8 dicembre, in occasione del compleanno della nipote. Sarebbe dovuto tornare in laguna in estate, come sempre. Poi però le cose erano precipitate: l'11 luglio la visita in Pronto soccorso a San Paolo per delle difficoltà respiratorie e la scoperta di essere positivo al virus. Lo stesso che lo ha ucciso sabato scorso, in nemmeno due settimane di malattia.

