Papa Giovanni, il sorriso buono che conquistò il mondo

Per tutto il mondo sarà per sempre il Papa buono, colui che la sera in cui annunciò l'apertura del Concilio Vaticano II, una vera rivoluzione all'interno della chiesa, invitò i presenti a portare una carezza ai loro figli e parlò della luna; quel Giovanni XXIII che è diventato santo nel 2014 per mano di Papa Francesco e la cui tomba è visitabile nei sotterranei del Vaticano ed è meta continua di fedeli e pellegrini, ma che a Venezia rimarrà invece per sempre il patriarca Roncalli, che partì in gondola da Venezia per il conclave del...