Papa Francesco presto a Belluno

L'INCONTRO

BELLUNO «Ci vediamo a Belluno» ha detto Padrin, congedandosi dal Pontefice. «Per la beatificazione di Papa Luciani» ha risposto Francesco spiazzandolo. Una risposta fulminea che non ha lasciato il tempo, all'emozionatissimo presidente della Provincia di Belluno, di chiedere quando avverrà la beatificazione che tutti aspettano.

LA CONFERMA

Nel pomeriggio Stefania Falasca, vice-postulatrice della Causa di beatificazione, pesa le parole: «Sarà nostra cura farvi sapere quando ci saranno novità sul miracolo». Ma sono le parole che seguono a chiarire che per il Vaticano ormai è questione di qualche mese: «Non andremo alle calende greche». Di più dalla Santa Sede non arriva. Il nodo è infatti relativo al riconoscimento del miracolo che al momento è in fase di valutazione da parte della commissione medica e che riguarda una donna Sud Americana: nessun dettaglio su di lei è stato svelato per evitare che la celebrità possa intralciare la procedura. Ciò che è certo è che la doppia conferma: la prima arrivata da Papa Francesco e la seconda arrivata dal Vaticano certificano che quella di ieri è stata una giornata «speciale» come l'ha definita il presidente Roberto Padrin.

L'OMAGGIO

All'appuntamento di ieri, all'udienza generale, Padrin si è presentato con l'assessore regionale Cristiano Corazzari, l'assessore provinciale Massimo Bortoluzzi, lo scultore Rudi De Candido, il calligrafo Floriano Cian la pittrice Cosetta Olivier. «Quando ho sentito ringraziare per la presenza la provincia di Belluno - racconta Padrin - è stata una grandissima emozione, poi quando gli ho spiegato l'opera che volevamo donargli lui ha fatto un cenno. Sapeva già tutto».

L'OPERA

Da oggi si trova in Vaticano l'opera creata da De Candido: un albero stroncato dalla tempesta Vaia di ottobre 2018 e trasformato in un calendario dell'Avvento: 24 porticine dietro le quali è celato il nome di ciascun comune messo in ginocchio da quel devastante evento meteorologico. «È stata un'emozione grandissima poter incontrare Papa Francesco per portargli un regalo di rappresentanza della nostra terra - commenta il presidente Roberto Padrin -. La tempesta Vaia è stata un evento eccezionale, assolutamente disastroso. Ma da quella tragedia le nostre comunità si sono subito impegnate per la ricostruzione, e l'omaggio portato al Papa rappresenta proprio questo, un fortissimo segno di rinascita».

LA SPERANZA

«Ho spiegato al Santo Padre il significato e la realizzazione dell'opera e gli ho detto che lo aspettiamo a Belluno - ricostruisce Padrin - la risposta è stata prontissima: Per la beatificazione di Papa Luciani. Non posso nascondere l'emozione per le sue parole, che ci aprono la speranza di poter ricevere il Papa tra le nostre montagne. Sarebbe una benedizione enorme per tutto il territorio e per tutti i bellunesi».

Andrea Zambenedetti

