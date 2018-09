Paolo Sarpi, il frate che osò sfidare il Vaticano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giovanni Battista della Porta lo definì splendore ed ornamento non solo della città di Venezia e dell'Italia, ma di tutto il mondo. Galileo Galilei che gli era amico e ne ricevette preziosissimi consigli nella realizzazione del suo telescopio non esitò a dire: Paolo de' Servi... del quale posso senza iperbole alcuna affermare che niuno l'avanza in Europa in cognizione di queste scienze. Altri lo definirono il più grande dei veneziani e la Fenice del suo tempo. Oggi fra Paolo Sarpi è ricordato soprattutto per la sua difesa strenua delle...