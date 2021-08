Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Paolo PombeniL'anno passato la discussione sulla scuola sembrava concentrarsi sui banchi a rotelle o almeno singoli. Quest'anno si parla quasi solo di green pass per gli insegnanti e di controllo della positività al Covid sugli studenti. Cose importanti, nessuno lo nega, ma non è singolare che dopo un anno e mezzo di scuola devastata dalla Dad e dall'esperienza generale del confronto con una inattesa pandemia non ci sia spazio per...