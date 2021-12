Paolo Pombeni



A non essere dei pranzi di gala non solo le rivoluzioni, ma anche le lotte contro una pandemia. Si tratta di muoversi su terreni che non si conoscono appieno, di indovinare in anticipo le contromosse, soprattutto di costruire quel comune sentire che rende più forti del nemico che si vuole battere. È vero anche quando il nemico non è qualcosa di umano, ma un prodotto della natura su cui non riusciamo ad imporre il nostro controllo.

Chi ha in mente questo non fatica ad essere solidale con il governo che lavora per evitare che la pandemia blocchi il motore economico e sociale che regge la nostra convivenza: si parla di un sistema produttivo che deve andare avanti, di una scuola che deve continuare ad esercitare la sua funzione formativa, di comunità che devono poter mantenere le reti di scambio essenziali.

In un sistema democratico, quale fortunatamente è il nostro, il consenso alle norme specifiche necessarie in questa emergenza è garantito dal funzionamento delle sue istituzioni. Al contrario di quel che sostengono distratti teorici di un costituzionalismo di loro libera invenzione, la decisione sulle misure da adottare passa per un governo di quasi solidarietà nazionale, che ha una larghissima maggioranza parlamentare a cui risponde, e che lavora in stretta cooperazione con le regioni, altra articolazione per il coinvolgimento dei cittadini nei loro territori. (...)

